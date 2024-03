Les enquêteurs ont sûrement contacté Fabrice Abriel.

Cinq hommes et une femme ont été arrêtés par la police espagnole. Ils sont suspectés de plusieurs cambriolages ayant visé des joueurs de Liga : selon une source policière relayée par Reuters, le Colombien Radamel Falcao, joueur du Rayo Vallecano, et le Brésilien Rodrygo du Real Madrid font partie des victimes. 3 300 € en espèces, dix montres et des bijoux ont été saisis par les enquêteurs au domicile des six suspects.

D’après la même source, les cambrioleurs faisaient preuve d’un « haut niveau de professionnalisme » : ils utilisaient les photos partagées sur Internet par leurs futures victimes pour obtenir des informations sur leur agenda et l’agencement de leur maison. Les six suspects sont accusés de vol avec usage de la force, d’un vol avec violence ou intimidation, de blanchiment d’argent et de falsification de documents.

En espérant que ceux qui avaient ligoté Gigio soient eux aussi retrouvés.

