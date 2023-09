Dix mois après, Radamel Falcao retrouve le chemin du but

Le Tigre ne meurt jamais.

Radamel Falcao a endossé le costume de héros pour le Rayo Vallecano ce samedi contre Majorque (2-2). Mené depuis la 59e minute, le club de Vallecas a arraché un point au bout du temps additionnel, à la 90e+12, grâce à un penalty transformé par l’attaquant colombien, qui était entré à la 80e. Falcao n’avait eu droit qu’à vingt minutes de jeu depuis le début de la saison – huit contre Almeria, douze face au Betis. Il n’avait plus marqué depuis le 20 novembre 2022, avec la sélection colombienne, contre le Paraguay. Avec le Rayo, il fallait remonter au 18 octobre 2022, face à l’Atlético, pour le voir marquer.

Radamel Falcao drew Rayo Vallecano level in stoppage time against Mallorca! 🐯

It’s his first goal for Rayo in nearly a year! ⚽️

pic.twitter.com/V1UiMeeUxs

— Parceros United (@ParcerosUnited) September 30, 2023