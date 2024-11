N’Golo Kanté buteur, Karim Benzema très en forme

La préretraite se passe bien.

Al-Ittihad n’a pas fait dans le détail ce samedi pour la douzième journée de Saudi Pro League. Les hommes de Laurent Blanc se sont imposés sans trembler sur la pelouse d’Al-Ettifaq (4-0). Ce succès leur permet de consolider leur première place. Les Français ont été à l’honneur, puisque Karim Benzema s’est illustré en trouvant le chemin des filets une fois et en délivrant deux passes décisives. Le Ballon d’or 2022 n’avait plus joué depuis un mois en raison d’une blessure musculaire.

L’un de ses caviars a été adressé à N’Golo Kanté, auteur de son deuxième but de la saison, pour l’ouverture du score, avant de servir Steven Bergwijn en fin de match. Entretemps, c’est un ancien Lyonnais qui a combiné avec Benzema : Houssem Aouar. Le milieu de l’Algérie a d’abord réalisé un festival sur le but de son avant-centre, avant de lui-même marquer son septième but de la saison en championnat.

Grâce à ces trois nouvelles marques dans son tableau de chasse, Karim Benzema est directement impliqué sur 702 buts tout au long de sa carrière.

