Grâce à KB9, Al-Ittihad se glisse dans le dernier carré de la Coupe d'Arabie saoudite

On a retrouvé Karim Benzema.

En inscrivant un doublé – un but à l’heure de jeu, un autre en prolongation – et en transformant son tir au but, ce mardi soir face au Al-Hilal de Yassine Bounou et Kalidou Koulibaly, Karim Benzema a permis à son équipe d’Al-Ittihad de se qualifier pour les demi-finales de Coupe d’Arabie saoudite (2-2, 1-3 aux tirs au but). Al-Raed, Al-Shabab (l’équipe de Giacomo Bonaventura et Daniel Podence) et Al-Qadsiah (l’équipe de Pierre-Emerick Aubameyang et Nacho) complètent le dernier carré.

Le Nueve affiche douze buts (soit quasiment le même total que sur l’ensemble de la saison passée) en autant de matchs disputés en 2024-2025 avec la formation de Djeddah, leader du championnat.

L'enchainement superbe de Karim Benzema pour Al Ittihad 🔥 Al Hilal et Al Ittihad vont se départager aux tirs au but tout de suite sur CANAL+Live 1 en 1/4 de finale de la King's cup après un match fou ! pic.twitter.com/38BofDnhEs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 7, 2025

Et s’il visait un retour en équipe de France en 2026… ?

