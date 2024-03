Al-Hilal bat le record du nombre de victoires consécutives

Ils n’ont pas tant besoin de Neymar finalement.

En quarts de finale retours de la Ligue des champions asiatique et dans un duel 100% saoudien, Al-Hilal, le club de Neymar (toujours blessé) a battu le club de Karim Benzema, Al-Ittihad (0-2), et s’est qualifié pour les demi-finales. Les hommes de Jorge Jesus affronteront les Émiratis d’Al-Ain, tombeurs d’Al-Nassr en quarts de finale (1-0). Dans le même temps, le club saoudien a battu un record historique, celui du nombre de victoires consécutives grâce notamment à Aleksandar Mitrović. Il dépasse The New Saints FC, un club gallois, avec cette 28e victoire consécutive.

Al-Hilal n’a plus connu la défaite depuis le 25 septembre 2023, une éternité. Pendant cette période, ils n’ont encaissé que 8 buts, pour 20 clean sheets et ont marqué 81 buts. Invaincus depuis 36 rencontres, ils comptent douze points d’avance en championnat sur l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr.

The longest winning streak in football history 🔝#AlHilal 💙 Hello @GWR 🤝 pic.twitter.com/bWveE2yiZ4 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024

Le New Saints FC, ancien détenteur du record et membre de la première division galloise, a d’ailleurs félicité Al-Hilal pour avoir battu son record.

Al-lucinant.

