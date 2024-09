Benzema s’offre trois buts dont un petit bijou avec Al Ittihad

Allô Didier ?

Après des débuts compliqués, Karim Benzema a complètement lâché les chevaux en Arabie saoudite. Avec 9 buts et 7 passes décisives la saison dernière, KB9 repart sur des standards beaucoup plus élevés cette fois-ci. En 3 matchs, l’attaquant tricolore en est déjà à 4 buts. Des stats qu’il est venu gonfler ce dimanche, lors de la balade d’Al Ittihad face à Al Wehda (7-1). Le Nueve a inscrit un triplé, dont une magnifique frappe enroulée qui est venue de loger dans la lucarne gauche du gardien au bout de seulement 1 minute et 42 secondes de jeu. L’ancien pensionnaire de la Casa Blanca a ensuite attendu le seconde période pour en planter deux nouveaux (46e, 89e).

L’ancien Lyonnais Houssem Aouar s’est lui aussi fait plaisir en inscrivant son troisième but de la saison en permettant aux Jaune et Noir de faire le break sur un service cinq étoiles de Moussa Diaby.

Autant de contributions qui permettent aux joueurs de Laurent Blanc d’occuper la première place de Saudi Pro League.

