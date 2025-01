Pavel Nedvěd devient directeur sportif d’Al-Shabab

Un nouveau Ballon d’or en Arabie saoudite.

Le club saoudien d’Al-Shabab a annoncé ce mercredi la nomination de Pavel Nedvěd en tant que directeur sportif. Le Ballon d’or 2003 n’avait pas de poste officiel depuis sa démission surprise, avec l’ensemble du board de la Juventus, en novembre 2022.

Nedvěd passe d’un club aux couleurs noires et blanches à un autre et retrouvera certains noms connus des amateurs de football européen comme Yannick Carrasco, Daniel Podence ou Giacomo Bonaventura. La furia seca a visiblement un penchant pour les championnats exotiques – et les contrats lucratifs – comme l’illustre son rôle d’ambassadeur du championnat chinois en 2016.

☑️ Czech legend “Pavel Nedved” appointed Sporting Director of #AlShabab 🖤🤍 https://t.co/i1ea9j8E1U — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) January 8, 2025

Un beau chèque pour Pavel, un beau tchèque pour Al-Shabab.

Kheira Hamraoui a retrouvé un club