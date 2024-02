Ce que CR7 a dit aux instances, après la polémique sur ses gestes obscènes

Pascal Nouma influence le monde.

Chahuté par le public d’Al-Shabab (qui a notamment chanté à la gloire de Leo Messi, affront ultime) dimanche, Cristiano Ronaldo a répondu en multipliant les gestes obscènes au niveau des parties intimes, face à eux. De quoi provoquer une levée de boucliers en Arabie saoudite, et même l’ouverture d’une enquête par la Fédération saoudienne de football. Alors que la commission de discipline envisage de le suspendre pour deux matchs, l’attaquant d’Al-Nassr a dû s’expliquer auprès des instances, comme le rapporte le média saoudien Al-Riyadiya.

« Je respecte tous les clubs, aurait déclaré le quintuple Ballon d’or. Et le geste après le but exprime la force et la victoire, il n’est pas honteux. Nous y sommes habitués en Europe. » Il est vrai que Cricri n’en est pas à son coup d’essai, puisque cela rappelle par exemple un geste effectué en Ligue des champions avec la Juventus face à l’Atlético, le 12 mars 2019.

Mais pas sûr que ce soit une très bonne défense pour autant…