Pour sa présentation au Real Madrid, Kylian Mbappé suit l’exemple de Cristiano Ronaldo

Tout comme l’idole.

Le Real Madrid n’avait pas autant mis les petits plats dans les grands depuis la présentation de Cristiano Ronaldo, en 2009. Quinze ans plus tard, c’est au tour de Kylian Mbappé d’avoir le droit à un accueil princier au stade Santiago Bernabeu, où il a expliqué que son « rêve était exaucé » et en concluant sa prise de parole en espagnol par le traditionnel « Hala Madrid » repris par les 80 000 personnes présentes en tribunes. Tout cela sous les yeux de Zinédine Zidane, venu pour l’occasion, et de ses parents, dont sa mère Fayza Lamari, que l’on a pu voir essuyer quelques larmes.

En levant les bras au ciel, Mbappé a repris les codes de CR7, suivant le chemin d’un certain mimétisme mis en avant sur les réseaux sociaux : le gros bisou sur le blason madrilène, par exemple. En revanche, pas de petite séance de jongles pour l’ex-Parisien, qui n’a pas caché son ambition de « faire partie des meilleurs joueurs de l’histoire de ce club ».

Il ne lui reste plus qu’à gagner quelques Ligue des champions et une poignée de Ballons d’or. On y croit.

