Mason Greenwood est arrivé à Marseille

Ce n’était donc pas une mauvaise blague.

Malgré la mobilisation de certaines associations féministes, ainsi qu’un mouvement lancé sur les réseaux sociaux pour s’opposer à sa venue, Mason Greenwood est bel et bien arrivé ce mercredi soir à Marseille. Plus tôt dans la journée, plusieurs médias anglais expliquaient que tous les détails étaient réglés pour que le joueur anglais signe son contrat de cinq ans avec l’OM, permettant par la même occasion à Manchester United de récupérer une trentaine de millions d’euros. À l’aéroport de Marignane, le milieu offensif a été accueilli par plusieurs dizaines de supporters qui ont scandé son nom et sorti des fumigènes, alors que Fabrizio Ravanelli, de retour au club depuis peu, était lui aussi présent pour recevoir la future recrue marseillaise.

L’officialisation ne devrait plus tarder.

Aubameyang dit au revoir à l’OM