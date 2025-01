Le Conseil national d’éthique répond à Longoria

Si cela peut calmer nos dirigeants…

Pablo Longoria a sévèrement critiqué l’arbitrage après OM-Strasbourg (1-1), pointant du doigt, selon lui, le penalty non sifflé sur Jonathan Rowe. Le Conseil national d’éthique et de déontologie (CNE) a répondu au président marseillais ce mardi à travers un communiqué. L’instance fédérale en a profité pour mettre en garde tous les acteurs du football, et en priorité les dirigeants, « contre tout propos public de nature à discréditer la fonction arbitrale ».

Après les récents incidents ayant mis en cause la fonction arbitrale, un rappel était nécessaire. Le CNE annonce qu’il sera de plus en plus ferme face à toute tentative de discrédit à l’encontre de l’arbitrage. « Accuser le corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d’un club, et ce, dans le but inavoué de souder ses supporters autour de soi ou, pire, d’intimider les arbitres dans l’espoir d’obtenir un arbitrage plus “clément” à l’avenir, est une faute grave contre l’éthique et une atteinte inadmissible à l’image du football », est-il stipulé dans son communiqué.

⭕️Le Conseil National d'Éthique et de Déontologie a publié mardi 21 janvier le communiqué suivant. pic.twitter.com/15aALOCXb0 — SAFE (@ArbitresSAFE) January 21, 2025

Si ça, c’est pas dissuasif…

