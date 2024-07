Un hashtag pour s’opposer à l’arrivée de Greenwood à Marseille

#GreenwoodNotWelcome.

C’est avec ce hashtag que des supporters marseillais s’opposent, sur les réseaux sociaux, à l’arrivée potentielle de Mason Greenwood sur la Canebière. Il faut dire que l’attaquant de Manchester United, prêté l’an dernier à Getafe où il a brillé (10 buts, 6 passes décisives et la statuette de meilleur joueur de la saison) a un sacré passé judiciaire. Accusé de violences conjugales et tentative de viol sur sa compagne en janvier 2022 (avec photos, vidéos et enregistrement audio à l’appui), Greenwood avait été suspendu par United. Les charges contre lui avaient finalement été abandonnées en février 2023, et MU l’avait blanchi après une enquête interne, mais le club mancunien ne souhaite plus voir Greenwood – joueur formé au club – porter le maillot rouge.

.@OM_Officiel tu nous as rendu fier à cette occasion. Ce sont des valeurs qu'on aime te voir défendre

Recruter mason greenwood serait un crachat sur toutes les victimes que tu as aidées. Et sur les autres. Et sur toi-même #GreenwoodNotWelcome https://t.co/oCpB4zQOuU

— Nash+ (@Nash_omf) July 4, 2024