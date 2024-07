L’OM aurait formulé une offre pour Mason Greenwood

Youcef Atal, Mason Greenwood… L’OM cherche le bad buzz.

Selon le journaliste mercato Fabrizio Romano, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient formulé une offre à Manchester United pour s’offrir Mason Greenwood (22 ans). « Manchester United est ouvert à un prêt avec option d’achat obligatoire, avec une clause dans la revente », a fait savoir Romano sur X (anciennement Twitter). En janvier 2022, Greenwood avait été accusé par sa petite amie (avec photos et enregistrement audio à l’appui) de violences et tentative de viol (entre autres), et Manchester United l’avait mis à pied dans la foulée. Il avait passé trois jours en garde à vue avant une libération sous caution et un placement sous contrôle judiciaire. Il avait été une nouvelle fois arrêté en octobre 2022 (pour avoir violé sa libération conditionnelle) avant, là aussi, d’être remis en liberté moins de quatre jours plus tard.

La justice avait finalement abandonné les charges à son encontre, en février 2023. Prêté à Getafe cette saison, l’ailier anglais a été désigné meilleure joueur de la saison par son club, après avoir délivré huit buts et six passes décisives en Liga. Greenwood n’a plus porté le maillot de MU depuis les accusations. Même s’il l’a blanchi (en août 2023) après six mois d’enquête interne, le club mancunien a expliqué qu’il souhaitait se séparer de l’attaquant, à qui il reste un an de contrat.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent formal bid to Manchester United for Mason Greenwood!

Talks underway between the two clubs, Greenwood’s still OM main target with agreement getting closer.

Man United open to loan with obligation to buy, sell-on clause included. pic.twitter.com/rRgNASlwPs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024