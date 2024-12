Pour Roberto De Zerbi, la mise au vert a rendu ses joueurs « courageux »

De Verde.

Large vainqueur de l’AS Saint-Étienne ce dimanche après-midi en 32es de finale de la Coupe de France (0-4), l’Olympique de Marseille n’a eu aucun mal à plier la rencontre. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a ainsi tenu à revenir sur les dernières semaines satisfaisantes de son groupe, en soulignant le rôle joué par la mise au vert de ses joueurs, partis récemment en stage au Danemak : « La mise au vert a été très importante pour nous. Il y a eu un réel déclic chez mes joueurs. Elle nous a permis de mieux nous connaître et a donné au joueur plus de confiance. Je les sens maintenant plus courageux, ils jouent avec plus de passion. » Cinquième match sans défaite pour l’OM depuis le 8 novembre et une déconvenue contre Auxerre au Vélodrome (1-3).

« Dommage de ne pas voir nos supporters à l’extérieur »

Le technicien italien en a également profité pour voler au secours des supporters marseillais, privés de déplacement dans le Forez, comme dans d’autres stades : « Je suis citoyen italien, donc je ne vais donner aucune leçon aux autorités françaises, mais je trouve cela un peu dommage de ne pas voir nos supporters plus souvent à l’extérieur. Je parle en mon nom et en celui de mes joueurs. »

