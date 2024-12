Coupe de France : Le FC Nantes refuse de laisser sa recette

Capitale des ducs de Bretagne, la classe en moins.

En 32es de finale de la Coupe de France, le FC Nantes a bien respecté la JA Drancy sur le terrain, en l’emportant (0-4). En dehors, c’est cependant une autre histoire. Comme relayé par Le Parisien, la direction nantaise a effectivement refusé de laisser la recette de sa victoire (13 000 euros) au club francilien. De quoi faire grincer des dents Alain Melaye, président de Drancy : « On va faire un virement aux Nantais de 13 000 euros alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour nous, le déplacement au stade Bauer (où s’est joué le match) et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40 000 euros. On va sans doute devoir payer un grand filet de protection au gestionnaire du Red Star car les ultras nantais l’ont brûlé après la rencontre. »

Melaye ajouté également n’avoir aucunement pu discuter avec Waldemar Kita, le président du FCN : « Les joueurs nous ont fait une haie d’honneur et j’ai pu saluer Antoine Kombouaré mais il n’y a eu aucun contact humain avec les dirigeants nantais. On m’a dit que le président Waldemar Kita était là mais il n’est jamais venu nous voir. Ils n’ont pas voulu venir également à la réception d’après-match. » Contacté par Le Parisien, Franck Kita, le directeur général de Nantes, s’est, de son côté, rabattu sur les impératifs de son club : « Nous avions décidé qu’on ôterait nos frais de déplacement, bus et hôtel, de notre part de recettes, confie-t-il. Et s’il y avait eu un reliquat sur cette part, nous l’aurions laissé au club. Mais cette part ne payait même pas la moitié de nos frais. » Pour rappel, le règlement n’oblige pas les clubs professionnels à partager les recettes avec leurs homologues amateurs.

Et les Kita sont coutumiers du foot.

