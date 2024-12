L'étonnante réaction de rageux de Téji Savanier en plein match

La « réponse » préférée des footballeurs.

Le Puy s’est offert le plaisir de claquer Montpellier dès les 32es de finale de la Coupe de France (4-0) ce samedi. Durant la rencontre, Téji Savanier a ainsi été chambré par un supporter adverse, lui criant : « Dernier de Ligue 1, ça ne fait pas mal ? » Une petite pique, que le meneur de jeu du MHSC a pris personnellement, avec une contre-attaque sèche : « Quand tu touches 210 000 euros par mois, ça va. » Punchline capitaliste comme moyen de défense face aux difficultés sportives des Héraultais.

savanier il en a trop rien à foutre 🤣 « quand on touche 210 000€ par mois ça va » pic.twitter.com/yomlEnKXVP — nikki (@nikkisurtiktok) December 21, 2024

Lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier vit en effet une saison galère, au même titre que son capitaine (un but et trois passes décisives en quatorze matchs) et se voit désormais sorti de la coupe nationale. Après cette lourde défaite au Puy, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur, a d’ailleurs pointé du doigt la suffisance de ses joueurs : « Mentalement, c’est très inquiétant […] Depuis que je suis arrivé, on n’a pas mis un but, pas pris un point à l’extérieur. Là, on a abandonné. »

Abandon de poste à 210 000 balles.

