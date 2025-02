Les joueurs de Montpellier doivent « aller au mastic  »

Jean-Louis gentil, Jean-Louis con.

En opération maintien avec trois victoires, deux nuls et neuf défaites depuis son retour à Montpellier, Jean-Louis Gasset a fustigé l’attitude de ses joueurs à deux jours de la réception du Stade rennais en Ligue 1. L’entraîneur a tenu les propos suivants, comme le rapporte L’Équipe : « Il faut qu’on soit révoltés de perdre quatre matchs d’affilée et de jouer l’avenir du club. Il faut prendre conscience qu’à un moment donné, c’est insuffisant. » Assez clairvoyant : Montpellier est toujours dernier de Ligue 1, avec quatre points de retard sur Saint-Étienne, barragiste.

Il a ensuite appelé ses joueurs au sursaut : « Il faut qu’ils s’englobent dans le collectif. Qu’ils mettent le bleu de travail et enlèvent le costard. Et qu’ils aillent un peu au mastic, parce que là, on fait pleurer tout le monde. » Montpellier est la pire défense de Ligue 1, avec 54 buts encaissés en 23 matchs, et reste sur quatre défaites consécutives. « C’est insuffisant dans l’investissement. On dirait que ça nous dérange pas. Personnellement, ça me dérange beaucoup. »

Dire qu’il disait : « La confiance est là » pas plus tard que cinq jours avant…

