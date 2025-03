Jean-Louis Gasset ne croit même plus au maintien de Montpellier

Ça en devient presque gênant.

Sous la menace d’une défaite sur tapis vert après l’interruption de Montpellier-ASSE ce dimanche à la Mosson, le MHSC fonce tout droit vers la Ligue 2. Lâchés par leurs supporters, qui ont mis fin à la rencontre (à 0-2 pour Saint-Étienne) après un départ de feu dans la tribune des ultras, les Montpelliérains ont un discours très pessimiste, Jean-Louis Gasset en tête. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur des Héraultais semble résigné à l’idée de voir son équipe arracher le maintien, celle-ci comptant six points de retard sur le barragiste.

« J’ai honte »

« Cinq mois pour jouer un match décisif et être mené 2-0 alors qu’on sait que c’est notre petite chance… Même là, on n’a pas su être à la hauteur, a constaté Gasset. Aujourd’hui, on est obligés de reconnaître que la mission est ratée et qu’on n’avait pas le niveau de la Ligue 1. J’ai honte, oui, bien sûr que j’ai honte. J’y croyais, donc quand on n’arrive pas à l’objectif dans la vie, ça fait toujours mal. »

Un discours on ne peut plus fataliste de la part d’un entraîneur de football, insinuant que son avenir est très incertain sur le banc montpelliérain. « J’ai besoin de parler avec des gens responsables, comme moi, pour voir l’avenir. Il reste 8 matchs de championnat, et je veux savoir ce qu’il va se passer », a-t-il conclu. Les dirigeants montpelliérains devront se présenter devant la commission de discipline, mercredi.

Les vacances, ce n’est pas pour tout de suite.

