Ohé, ohé, entraîneur, abandonnéééééé !

Montpellier est reparti du Puy avec une fessée mémorable ce samedi (4-0). Les amateurs héraultais n’ont rien pu faire face à l’ogre de la N2. De quoi donner un sacré mal de crâne au pompier Jean-Louis Gasset, qui a parlé d’un « sentiment de honte » après cette piteuse élimination de la Coupe de France. « Mentalement, c’est très inquiétant », estime le coach dans des propos rapportés par L’Équipe. Le MHSC venait pourtant de réussir à accrocher Lille et Nice, deux clubs européens, en championnat.

« C’était l’abîme »

« Depuis que je suis arrivé, on n’a pas mis un but, pas pris un point à l’extérieur, a-t-il rappelé. Là, on a abandonné. Une fois qu’on a été menés, ils ont joué leur jeu… Il y a deux, trois joueurs en face qui ne dépareilleraient pas chez nous. Leur 10 (Nicolas Pays), on aurait dit que le terrain n’était pas bosselé pour lui alors qu’il l’était pour nous. Ce soir, c’était l’abîme. Il va falloir se remettre de ça. » Il y a deux semaines pour préparer la rencontre face à Lyon… encore à l’extérieur, manque de bol.

Ça sent le sapin.

