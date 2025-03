Le salaire des arbitres anglais dévoilé

Pas le droit à l’erreur avec ces sommes !

Howard Webb, le président des arbitres anglais, a révélé aux 72 clubs de l’English Football League – qui comprend les deuxième, troisième et quatrième divisions anglaises – le salaire de certains arbitres officiels de Premier League. En moyenne, en incluant les primes de match et les bonus, un arbitre de Premier League touche entre 170 000 et 180 000 livres sterling par an. Les meilleurs arbitres, comme Anthony Taylor ou Michael Oliver, peuvent toucher jusqu’à 250 000 livres par an. Ils peuvent également percevoir des rémunérations supplémentaires s’ils officient pour la FIFA ou l’UEFA.

Pas le droit de succomber au chant des sirènes du Golfe

Cependant, ils ont été restreints quant aux missions qu’ils peuvent effectuer dans certains États du Golfe aux offres lucratives, indique le Times. Ces restrictions sont survenues après le scandale d’arbitrage lors du match Tottenham-Liverpool (2-1) en 2023. Deux des officiels, Darren England et Dan Cook, avaient refusé un but pourtant valable de Luis Díaz. Quarante-huit heures auparavant, ils arbitraient une rencontre aux Émirats arabes unis. Cela avait suscité certaines interrogations, notamment en raison du fait que certains clubs de Premier League sont détenus par des pays du Golfe, et qu’un arbitre grassement payé par l’un de ces pays pourrait se retrouver en situation de conflit d’intérêts.

The average salary for a Premier League referee is between £170,000 and £180,000, with top officials earning about £250,000 ⬇️Full report from @martynziegler https://t.co/YtJTKwkpPa — Times Sport (@TimesSport) March 26, 2025

Les poches sont pleines, et pas que de cartons.

Pourquoi le Brésil va remporter la Coupe du monde 2026