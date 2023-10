Liverpool revient sur l’arbitrage houleux du match face à Tottenham

Les Reds voient encore rouge.

Pénalisés par une décision erronée de la VAR qui a coûté l’ouverture du score à Luis Diaz face à Tottenham, et alors que Liverpool s’est incliné à la dernière minute après avoir évolué à 9 contre 11, les Reds ont publié un communiqué ce dimanche, pour exprimer leur mécontentement, et ce, alors que la PGMOL a bien reconnu « une erreur humaine importante » lors de la rencontre. Le club « prend acte » du fait que l’organe arbitral reconnaisse ses torts et souligne d’entrée une décision qui a « porté atteinte à l’intégrité sportive du match ». Mettant l’accent sur la « pression avec laquelle travaillent les arbitres », la direction tient à rappeler que « ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l’existence et la mise en œuvre de la VAR ».

It is clear that the correct application of the laws of the game did not occur, resulting in sporting integrity being undermined.

— Liverpool FC (@LFC) October 1, 2023