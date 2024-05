Ed Sheeran donne rendez-vous aux joueurs d'Ipswich pour fêter la montée

Here we go !

Ipswich Town a assuré son retour en Premier League grâce à son succès sur Huddersfield ce samedi (2-0). De l’autre côté de l’Atlantique, Ed Sheeran n’en a pas manqué une miette. Supporter bien connu du club, le chanteur, qui sponsorise le maillot des Tractor Boys, était debout à 7h du matin à Miami, où il performe ce week-end lors du Grand Prix de Formule 1, pour voir le match de la montée.

Lifelong Ipswich Town supporter and sponsor Ed Sheeran, celebrates promotion in Miami and FaceTimed the players in the dressing room after their win 🤳 😂 pic.twitter.com/khHELMQKJk — SPORTbible (@sportbible) May 4, 2024

La popstar a trouvé quelques autres supporters sur place pour trinquer à la bière, malgré l’heure précoce. Il a ensuite échangé en FaceTime avec George Hirst dans le vestiaire. « Où es-tu mec ? », l’a interpellé l’attaquant. « Je suis à Miami, il faut bien que je paie le sponsoring d’une manière ou d’une autre », s’est marré le chanteur. Les deux compères se sont mis d’accord pour aller fêter ça une fois que le globe-trotteur sera revenu en Angleterre.

Totalement in love with the shape of you.