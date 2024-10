On connaît le premier qualifié pour la CAN 2025 !

Les Étalons sont les plus rapides.

Opposé au Burundi ce dimanche, trois jours après avoir facilement remporté le match aller (4-1), le Burkina Faso avait l’occasion de valider son ticket pour la CAN 2025. Et les Étalons ont fait le travail en s’imposant 0-2 grâce à des buts de Mohamed Konaté (5e) et Bertrand Traoré (90e+4, SP). Avec dix points au compteur dans ce groupe L, ils sont déjà assurés de terminer parmi les deux premiers et donc de se qualifier pour la prochaine CAN, qui aura lieu au Maroc en décembre 2025. Sans compter le pays hôte, le Burkina Faso est donc le premier qualifié, alors qu’il lui reste deux matchs à disputer dans ces éliminatoires, dont celui contre le Sénégal (11 novembre), décisif pour la première place.

Burundi 🇧🇮 0-2 Burkina Faso 🇧🇫

Les Étalons are moments away from securing qualification for the 2025 #AFCON! Bertrand Traoré converted from the penalty spot to double the lead after Issa Kaboré was fouled in the box.

The final whistle is blown and Burkina Faso move to the top… pic.twitter.com/aHwJONHGHL

— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) October 13, 2024