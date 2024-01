Le Mali maîtrise le Burkina Faso et rejoint la Côte d’Ivoire

Mali 2-1 Burkina Faso

Buts : E. Tapsoba CSC (3e) et Sinayoko (47e) pour les Aigles // B. Traoré (57e sp) pour les Étalons

Enfin l’année du Mali ?

La Côte d’Ivoire connaît son adversaire en quarts de finale de la CAN, puisque le Mali s’est imposé face au Burkina Faso (2-1). La meilleure équipe l’a emporté, tout simplement. Sur la première action du match, le stade de Korhogo – acquis à la cause du Mali voisin – exulte : après avoir tapé le poteau de la tête, d’Amadou Haïdara force l’erreur du pourtant excellent Edmond Tapsoba. Avec un geste d’attaquant, le défenseur central du Bayer Leverkusen panique et dégage tout simplement le cuir dans sa propre lucarne (1-0, 3e). Bien en place, les Aigles contrôlent les débats et les Étalons semblent sans réplique. Hervé Koffi s’évertue à garder les siens dans le match devant Lassine Sinayoko (30e et 36e), tandis que Kamory Doumbia frôle le cadre (33e).

Dès le retour des vestiaires, le Mali enfonce le clou, en miroir du début de match. Sinayoko n’est pas hors-jeu et s’engouffre seul côté droit : jamais rejoint, il ajuste Hervé Koffi du plat du pied gauche, entre ses jambes (2-0, 47e). Bien qu’éteint, le Burkina Faso reprend espoir avec la complicité de Kiki Kouyaté, pris en flagrant délit de bras décollé du corps dans sa surface. Bertrand Traoré transforme son troisième penalty de la compétition (2-1, 57e), encore avec un contre-pied. Le Mali gère la fin de match mais se fait tout de même peur sur un but refusé à Issoufou Dayo, qui avait dévié le ballon de la tête sur coup franc, pour un hors-jeu justifié.

Peut-être que cette année le père Noël passera avec un peu de retard au Mali !

Mali (4-3-1-2) : D. Diarra – H. Traoré, B. K. Kouyaté, S. Niakaté, Sacko – L. Coulibaly, M. Camara, Haïdara – K. Doumbia – Ad. Traoré, Sinayoko. Sélectionneur : Éric Chelle.

Burkina Faso (4-3-3) : Koffi – Is. Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Ouédraogo, Blati Touré – B. Traoré, M. Konaté, A. Tapsoba. Sélectionneur : Hubert Velud.

Pronostic Mali Burkina Faso : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN