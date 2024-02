Pronostic Mali Côte d’Ivoire : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN

Le Mali ne peut rien face au réveil de la Côte d’Ivoire

Les Maliens sont très solides depuis le début de cette CAN et n’ont d’ailleurs pas perdu la moindre rencontre. Lors des poules, ils ont d’abord dominé l’Afrique du Sud (2-0), avant d’être accrochés par la Tunisie (1-1) et la Namibie (0-0). Mais les Aigles ont retrouvé le chemin de la victoire en huitièmes de finale face au Burkina Faso (2-1) pour se frayer un chemin vers les quarts. Dans l’effectif, on retrouve de nombreux joueurs évoluant en France, notamment le meilleur buteur de l’équipe dans cette CAN, l’auxerrois Sinayoko (3 buts), ou encore Doumbia (Brest), Mohamed Camara (Monaco), Kiki Kouyaté ou encore Falaye Sacko (Montpellier). Notons également la présence du capitaine Hamari Traoré (Réal Sociedad, ex-Rennes), du milieu de Leipzig, Amadou Haidara, et de l’attaquant Koita (RB Salzbourg) toujours à la recherche de son premier but dans la compétition.

En face, la Côte d’Ivoire était très attendue en tant que pays hôte, et n’a pas déçu en ouverture avec une belle victoire contre la Guinée-Bissau (2-0). Mais derrière, la défaite contre le Nigéria n’a pas été catastrophique mais a cassé le moral des troupes, et cela s’est fait ressentir lors du 3ème match contre la Guinée Equatoriale (4-0). Fort heureusement, les Ivoiriens ont terminé parmi les meilleurs 3èmes pour se hisser en phases finales. Contre des Sénégalais que l’on pensait aller au bout, les Eléphants ont réussi l’exploit de revenir au score (1-1) avant de terminer le travail aux tirs aux buts (4-5) pour priver le Sénégal d’une deuxième CAN de suite. IL va maintenant falloir se méfier de cette équipe qui semble avoir trouvé la bonne formule, avec un milieu bien garni par Fofana (ex-Lens), Sangaré (Nottingham) et Késsié (ex-Barça, buteur contre le Sénégal). En attaque on retrouve l’ancien stéphanois Krasso en concurrence avec des Boga (Nice), Haller (Dortmund), Koumé (Fio)… En défense c’est aussi du solide, avec Singo (Monaco), N’Dicka (Roma) ou encore Koussounou (Leverkusen). Cette belle formation part favorite et semble avoir eu un déclic lors du tour précédent.

