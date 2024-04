Pronostic Strasbourg Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg et Nice dos à dos ?

13e, Strasbourg est une équipe de séries cette saison. En effet, brillants par passage, le club alsacien a également connu des moments délicats. Si le Racing était sur une bonne dynamique puisqu’il avait signé 3 succès et un nul, cette série a pris fin le week-end dernier sur la pelouse de Lille (1-0) qui lutte pour le podium. Ce revers ne doit pas faire oublier les bonnes impressions laissées lors des dernières semaines au cours desquelles les Strasbourgeois ont pris le meilleur sur Nantes, Rennes et Reims. L’ancien entraîneur niçois Vieira a trouvé son système de jeu avec une défense à 3 et profite de l’arrivée du milieu de terrain brésilien Santos, prêté par Chelsea. Ce dernier s’est imposé au cœur du jeu et apporte toute son activité. Offensivement, Bakwa est l’homme en forme du club. L’ancien Bordelais est souvent impliqué dans les offensives alsaciennes. Le meilleur buteur Emegha n’a touché que 2 ballons la semaine après sa rentrée en jeu. Avec 8 points d’avance sur le 1er relégable, le Racing est quasiment assuré de rester dans l’élite mais ne dirait pas non à un point ce dimanche.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Nice fut étincelant lors de la première partie de saison, tenant tête au PSG pendant de nombreuses semaines. Le début d’année 2024 fut en revanche plus délicat, mais le Gym semble s’être refait une santé lors des dernières journées. En effet, les Niçois sont allés s’imposer à Lens (1-3), ont perdu face à Nantes (1-2), ont fait match nul à Reims (0-0) et ont également surclassé Lorient (3-0) à l’Allianz Riviera. En milieu de semaine, l’OGCN a disputé un match en retard face à l’Olympique de Marseille. Dans une rencontre très agréable, les deux formations se sont rendues coups pour coups pour nous offrir une très bonne prestation (2-2). Moffi en a profité pour inscrire son 11e but de la saison. Le Nigérian a retrouvé son efficacité ces dernières semaines avec 4 buts inscrits lors des 5 dernières journées. A la suite de ce point pris, les Aiglons restent en 5e position avec 4 points de retard sur Lille et 5 sur Brest (3e). Entre une équipe de Strasbourg libérée et des Niçois en course pour une place européenne mais peut-être fatiguée par leur match de mercredi, on pourrait voir les 2 formations se neutraliser et se quitter sur un nul.

► Le pari « match nul » est coté à 3,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 335€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,62 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg – Nice :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Strasbourg Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !