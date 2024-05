L’Atalanta bat la Salernitana avant d’affronter l’OM

Salernitana 1-2 Atalanta

Buts : Tchaouna (18e) pour les Granata // Scamacca (57e) et Koopmeiners (63e) pour la Dea

Spoiler, l’Atalanta a fait le plein de confiance.

D’abord malmenée, l’Atalanta (bis) s’est poussivement imposée face à la Salernitana ce lundi soir dans le cadre de la 35e journée de Serie A (1-2). Contre le cours du jeu, Loum Tchaouna permet aux siens d’ouvrir le score sur sa première opportunité (1-0, 18e). Servi à la limite du hors-jeu, l’attaquant français fixe Marten de Roon avant de tromper Marco Carnesecchi d’une puissante frappe croisée. Imparable. La réponse des Bergamasques ne se fait pas attendre grâce au feu follet Ademola Lookman, mais l’ailier nigérien bute sur le portier adverse (23e). Bien plus entreprenante, la Dea s’est cassé les dents sur une organisation défensive bien compacte des Granata lors du premier acte.

Au retour des vestiaires, Gian Piero Gasperini fait entrer l’artillerie lourde, ce qui change le cours de la rencontre : à la suite d’un centre malin de l’entrant Teun Koopmeiners, Mario Pašalić trouve de la tête Gianluca Scamacca, qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-1, 57e). La machine est lancée. Quelques minutes plus tard, l’intenable Koopmeiners profite d’un ballon mal repoussé par la défense adverse pour déclencher un missile qui termine sa course dans le petit filet gauche de Vincenzo Fiorillo (1-2, 63e). La Dea passe pourtant tout près de voir la Salernitana revenir au score, mais la frappe de Tchaouna, auteur d’un super numéro de soliste, passe de peu au-dessus (88e). Le score en reste là. Sans briller, l’Atalanta, qui compte un match en moins, récupère la cinquième place et revient à quatre points de Bologne, toujours en course pour une qualification directe pour la Ligue des champions.

Bonne répétition avant la demi-finale retour de C3 face à l’OM.