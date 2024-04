Pronostic Frosinone Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Frosinone se donne de l’air face à la Salernitana

La 34e journée de Serie A ouvre avec un duel pour le maintien entre Frosinone et la Salernitana. Les Canarini avaient bien commencé leur saison, mais ont ensuite éprouvé de grandes difficultés. Finalement, il est plutôt normal de retrouver la formation dirigée par Di Francesco dans la zone de relégation. Toutefois, Frosinone conserve ses chances de maintien puisqu’elle possède le même nombre de points que l’Udinese et seulement 3 de retard sur Empoli. Pour se sauver, les Canarini doivent renouer avec le succès, ce qui n’est plus arrivé depuis la victoire face à Cagliari le 20/01. Les partenaires de Lirola n’ont plus remporté de matchs depuis 12 journées. Dernièrement, les Canarini ont limité la casse en signant 4 nuls consécutifs. La bande de Di Francesco, porté par un excellent Matias Soulé (10 buts, prêté par la Juve), veut profiter de ce déplacement chez la lanterne rouge pour prendre 3 points importants.

En face, la Salernitana n’est pas encore officiellement condamnée, mais pourrait l’être dès ce week-end. En effet, en cas de défaite, les Granata descendraient officiellement en Serie B. Actuellement, la Salernitana accuse 13 points de retard sur le premier non-relégable. Lors des 15 dernières journées, le bilan des hommes de Colantuano est catastrophique avec seulement 3 nuls obtenus pour 12 revers. Le club de Costil a en plus décidé d’écarter l’un de ses meilleurs éléments, Dia, qui a eu plusieurs problèmes avec les dirigeants tout au long de la saison. Le week-end dernier, la Salernitana s’est de nouveau inclinée face à une Fiorentina largement remaniée (0-2). À domicile, Frosinone devrait décrocher une victoire importante dans l’optique du maintien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

