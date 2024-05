Un but, mais pas de victoire pour la dernière d’Olivier Giroud avec Milan

Milan 3-3 Salernitana

Buts : Leão (22e), Giroud (27e), Calabria (77e) // Simy (64e, 89e), Sambia (87e)

Ti amo, Oli.

Olivier Giroud a achevé son aventure à Milan par une victoire assortie d’un ultime but, ce samedi, contre la Salernitana (3-3). Préféré à Benoît Costil dans la cage des Grenats, Vincenzo Fiorillo a plombé son équipe en offrant sur un plateau l’ouverture du score à Rafael Leão. Le gardien a laissé échapper le ballon juste devant le Portugais, et celui-ci a tranquillement marqué dans la cage vide (1-0, 22e). Un but qu’il est allé fêter dans les bras de son coach Stefano Pioli, qui va lui aussi quitter le club.

Giroud a enchaîné avec une reprise du gauche sur un corner d’Alessandro Florenzi (2-0, 27e). Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a fêté sa 49e réalisation à Milan en embrassant le blason rossonero. Theo Hernandez a lui aussi marqué, mais l’arbitre a gâché la fête en sifflant hors-jeu (37e). La défense lombarde s’est inclinée sur un corner de l’ancien du MHSC Junior Sambia, repris de la tête par Simy (2-1, 64e), mais Davide Calabria a redonné deux longueurs d’avance à son équipe (3-1, 77e). Le vice-champion d’Italie a néanmoins laissé la lanterne rouge revenir avec des pions de Sambia, qui a fait mouche d’une belle frappe rasante (3-2, 87e), et Simy, encore lui (3-3, 89e). Ovationné par San Siro au moment de sa sortie (85e), Giroud quitte Milan par la grande porte. La Salernitana, elle, quitte la Serie A avec 17 petits points et seulement deux victoires au compteur.

Giroud et Costil se ressemblent, mais il y a des limites.

