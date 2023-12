Stefano Pioli annonce la titularisation d’Ismaël Bennacer avec l’AC Milan

Le bout du tunnel est enfin là.

C’est une première depuis le 10 mai dernier : Ismaël Bennacer va être titularisé ce vendredi sur la pelouse de la Salernitana, lanterne rouge de Serie A. Le milieu de l’AC Milan s’était gravement blessé au genou droit durant de la demi-finale de Ligue des champions contre l’Inter (0-2) la saison passée. Son entraîneur Stefano Pioli, a annoncé la bonne nouvelle jeudi en conférence de presse : « Il va bien et j’espère pouvoir compter sur lui pendant plus de soixante minutes. Il débutera le match et restera sur le terrain aussi longtemps qu’il pourra. »

Revenu plus tôt que prévu, l’international algérien, qui a la CAN 2024 (du 13 janvier au 11 février) en ligne de mire, a déjà disputé les trois dernières rencontres de championnat, dans la peau d’un entrant avec une demi-heure maximum de jeu au compteur. S’il est propulsé titulaire, c’est aussi parce que Tommaso Pobega s’est blessé lors de la victoire face à Monza (3-0). Opéré de la cuisse, le milieu italien est annoncé absent pour les quatre prochains mois.

L’infirmerie milanaise ne désemplit donc toujours pas.

