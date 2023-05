Fin de saison pour Ismaël Bennacer

One, two, three : va à l’infirmerie.

Lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l’Inter Milan (0-2), Ismaël Bennacer, le milieu de terrain de l’AC Milan, est sorti sur blessure à la 18e minute. Selon les informations de Sky Sport, il devrait subir une opération du genou sous arthroscopie dans les prochaines heures. Il a déjà passé des examens ce jeudi matin qui ont révélé une lésion cartilagineuse de son genou droit.

L’hypothèse la plus optimiste calcule son retour dans environ deux mois, pour les matchs amicaux de présaison. L’AC Milan, défait sans savoir réagir ce mercredi, devra trouver la force pour renverser la tendance lors du match retour mercredi prochain et atteindre la finale, sans son milieu de terrain. Le club milanais devra aussi trouver son remplaçant pour les quatre derniers matchs de championnat, cruciaux pour accrocher une place qualificative en Europe.

