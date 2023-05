L'Inter met une baffe à Milan

Milan 0-2 Inter

Buts : Džeko (8e), Mkhitaryan (11e) pour l’Inter

C’est dans ces soirs-là que San Siro rappelle aux non-avertis pourquoi c’est bel et bien le temple du football. À l’intérieur, du bleu, du rouge, beaucoup de noir, de la lumière, des tifos XXL, de la sueur, de la tension. Tous les ingrédients d’un derby Milan-Inter version demi-finale de Ligue des champions, une ode au sport roi comme on en fait peu. Au coup de sifflet final de cet acte I entre les deux frères ennemis, c’est l’Inter qui est aisément sortie vainqueur et qui prend une véritable option pour représenter l’Italie en finale de Ligue des champions, le 10 juin prochain à Istanbul.

L’Inter frappe deux fois

Au bout de quelques secondes de jeu, un gros taquet de Théo Hernandez sur Denzel Dumfries rappelle l’ordre du jour : oubliez vos certitudes, ce fameux premier quart d’heure où les vingt-deux deux gladiateurs se regardent en chien de faïence. Dans un Derby della Madonnina, cela tape fort d’entrée et à ce petit jeu, l’Inter va largement prendre l’ascendant sur son rival rossonero. Sur un corner botté par Hakan Çalhanoğlu, Edin Džeko embrouille Davide Calabria et expédie d’une volée zlatanesque le cuir dans la lucarne de Mike Maignan (0-1, 8e). Les hommes de Stefano Pioli n’ont pas le temps de se remettre de cette première droite en pleine poire que la gauche tape déjà : Lautaro Martínez laisse passer le centre de Federico Dimarco pour Henrik Mkhitaryan qui s’en va fusiller plein axe l’international français (0-2, 11e).

Déjà totalement dépassé par le trio Barella-Mkhitaryan-Çalhanoğlu au milieu de terrain, le Diavolo va perdre Ismael Bennacer sur blessure au quart d’heure de jeu et frôler la correctionnelle à deux reprises. D’abord sur une chiche signée Çalhanoğlu qui s’écrase sur le montant gauche de Maignan, qui s’emploie dans la foulée devant Mkhitaryan pour éviter le KO. Puis lorsque Martínez s’écroule et que Jesús Gil Manzano désigne le point de penalty, avant d’être rappelé par la VAR et de se raviser. Sans Rafael Leão, l’AC Milan ne parvient pas à déstabiliser le bloc intériste qui se goinfre lors des phases de transition, et rentre aux vestiaires avec presque le regret de ne mener que 2-0.

Avantage Nerazzurro

Un sentiment d’inachevé qui va s’amplifier, au retour des vestiaires, quand Maignan dégoûte Džeko en face à face suite à une percée trop facile d’Alessandro Bastoni. Milan va peu à peu se réveiller, grâce aux changements de Pioli et notamment aux entrées de Junior Messias et Divock Origi, qui vont redonner un peu de pep’s à la pâlotte attaque milanaise. Messias est le premier à s’illustrer, mais un mauvais contrôle l’empêche de cadrer sa frappe au coeur de la surface. Sur son banc, Simone Inzaghi s’agace car cette alerte est le signe que sa formation n’est plus aussi dominante, plus aussi inspirée que lors du premier acte. La sanction passe tout près, à l’heure de jeu, lorsque le tir plein axe de Sandro Tonali est dévié du bout du pied par Bastoni et s’écrase sur le poteau d’André Onana au grand dam de la Curva Sud.

Le dernier quart d’heure s’écoule à vitesse grand V, Roberto Gagliardini manque l’occasion de corser l’addition sur un nouveau service de Barella et Milan, en face, brille par son incapacité à faire s’embraser la majeure partie d’une enceinte qui n’attendait que ça. Une dernière escarmouche de Tommaso Pobega termine dans la niche d’Onana et signe la fin de cette première manche totalement à l’avantage de l’Inter. Rendez-vous dans une semaine pour un deuxième round qui s’annonce tout aussi explosif.

Milan (4-3-3): Maignan – Calabria (Kalulu, 82e), Kjaer (Thiaw, 59e), Tomori, Theo Hernandez – Krunić, Tonali, Bennacer (Messias, 18e) – Saelemaekers (Origi, 60e), Giroud, Brahim Díaz (Pobega, 83e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Inter (3-5-2) : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu (Gagliardini, 78e), Mkhitaryan (Brozovic, 62e), Dimarco (De Vrij, 71e) – Lautaro Martínez (Correa, 78e), Džeko (Lukaku, 70e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

