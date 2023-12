Fenerbahçe s’offre Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

Buts : Oxlade-Chamberlain pour le BJK (24e, SP) // Džeko (10e), Tadić (63e, SP) et Szymański (90e+6) pour le Fener

L’un des derbys d’Istanbul entre Beşiktaş et Fenerbahçe a souri au Fener ce samedi soir (1-3). Idéal pour garder la tête du championnat, à la différence de buts devant Galatasaray.

Les visiteurs ont déjà cru faire la différence d’entrée grâce à Edin Džeko. Oublié sur son côté gauche, Dušan Tadić a en effet servi le Bosnien, lui aussi démarqué, pour pousser le cuir au fond (0-1, 10e). De quoi réveiller des Aigles de plus en plus pressants, et profitant des erreurs adverses. Le cas de Cenk Tosun, parvenu à chiper un ballon en contre, avant d’être déséquilibré par Samet Akaydin dans la surface. Un penalty heureux, transformé en finesse par Alex Oxlade-Chamberlain (1-1, 24e).

Les histoires d’arbitrage n’ont d’ailleurs pas dit leur dernier mot, puisqu’après la pause, c’est le Fener qui a eu droit à son penalty. Grâce à une intervention mal maîtrisée d’Éric Bailly sur Sebastian Szymański. Une occasion évidemment bien négociée par Tadić (1-2, 63e). Le meneur de jeu qui aurait même pu creuser l’écart avec une nouvelle sentence, finalement manquée (90e). Sans conséquence, car Szymański a assuré ce break dans le temps additionnel (1-3, 90e+6). Une partie d’Istanbul ira dormir plus tôt que l’autre.

Beşiktaş (4-1-4-1) : Günok – Onur Bulut (Zaynutdinov, 80e), Bailly, Amartey, Meraş (Bingöl, 46e) – Uysal – Gedson Fernandes (Uçan, 39e), Oxlade-Chamberlain, Muleka (Ghezzal, 80e), Rebić (Aboubakar, 64e) – Tosun. Entraîneur : Rıza Çalımbay.

Fenerbahçe (4-5-1) : Livaković – Ferdi, Djiku (Oosterwolde, 84e), Samet, Osayi-Samuel – Crespo, Fred (Yüksek, 90e+3), Szymański , İrfan Can (Ünder, 84e), Tadić – Džeko (Batshuayi, 90e+3). Entraîneur : İsmail Kartal.