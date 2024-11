Darren Fletcher suspendu trois matchs pour trop de gros mots

La tirelire doit être pleine à craquer.

Darren Fletcher, coach adjoint de Manchester United, a écopé de trois matchs de suspension et d’une amende de 7 500 £ (plus de 9020 euros) comme indique ESPN et Reuters après avoir mitraillé des insultes contre le corps arbitral lors du match contre Brentford le 19 octobre, il y a près d’un mois.

Furax, Fletcher avait protesté contre l’arbitre Samuel Barrott qui avait obligé Matthijs de Ligt à sortir du terrain pour se faire soigner alors qu’il saignait abondamment. Brentford en a profité pour planter sur le corner suivant alors que le Néerlandais était toujours sur le bas côté. À la mi-temps, l’ex-milieu de terrain avait vociféré « Vous êtes tous des putains de nuls ! » en direction du quatuor arbitral. Reconnaissant les faits, il a plaidé coupable tout en affirmant avoir tenté de « rester respectueux ».

🚨 'Following the half time whistle and as I made my way up the tunnel, I was approached by Darren Fletcher of #mufc in an extremely aggressive manner pointing and shouting at me 'you are all f***ing shit, that is a f***ing joke, every f***ing week,' fourth official Ward told the… https://t.co/6EMFUIKDHk pic.twitter.com/dS2zzD3Clz

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 13, 2024