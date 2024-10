Manchester United retourne Brentford, Aston Villa retrouve le Top 4

SO le Samedi 19 Octobre à 18:17 Article modifié le Samedi 19 Octobre à 18:25

Ten Hag s’offre du sursis.

Proche de se faire licencier de Manchester United, Erik ten Hag va pouvoir respirer un peu après la victoire des Red Devils contre Brentford (2-1) qui met fin à une vilaine série de 5 matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues pour Man U. C’est pourtant Brentford qui, comme à son habitude, à ouvert le score grâce à un coup de casque de Pinnock. Un but qui a eu le don d’énerver le coach batave qui n’a pas apprécié que le corner soit joué sans son défenseur De Ligt, obligé de sortir le temps du corner en raison d’un saignement. Un mal pour un bien finalement puisque Manchester United est revenu des vestiaires avec un tout autre visage. La preuve avec l’égalisation de Garnacho qui reprend de volée un centre de Rashford puis avec l’inspiration géniale de Bruno Fernandes qui dévie le cuir pour Hojlund qui termine d’un joli lob.

Fulham et Southampton se sabordent

Avec ce succès, Manchester United revient à la 10e place à un petit point de Newcastle, battu pour la première fois de la saison à St James Park par Brighton (0-1). Un score qui aurait pu être inverse si Alexander Isak n’avait pas manqué son face-à-face puisque sur le contre qui a suivi, Danny Welbeck, lui, n’a pas tremblé pour ouvrir le score. Brighton se rapproche ainsi d’Aston Villa qui a retrouvé sa place dans le Top 4 après sa victoire sur la pelouse de Fulham (1-3). Des Cottagers qui ont tout fait pour perdre puisque Andreas Pereira a manqué un penalty, Bassey a dévié dans son but une frappe de Rogers, Joachim Andersen a pris un carton rouge et Issa Diop a inscrit un CSC quelques secondes après son entrée en jeu. Aston Villa n’en demandait pas autant.

Comme Fulham, Southampton s’est sabordé au St. Mary’s Stadium contre Leicester (2-3). Alors qu’ils menaient tranquillement 2-0, les Saints ont vu Buonanotte réduire la marque avant que Ryan Fraser, entré en jeu 10 minutes plus tôt, s’offre un combo carton rouge-penalty provoqué pour permettre à Jamie Vardy d’égaliser. À 10, Southampton tremble et ce qui devait arriver arriva : Jordan Ayew fait trembler les filets au bout du bout du temps additionnel. Southampton n’a donc toujours pas gagné de la saison en Premier League, tout comme Ipswich, battu par Everton (0-2) avec un but de l’ancien marseillais Iliman Ndiaye.

Ten Hag ne sera peut-être pas le prochain coach à se faire virer.

Manchester United 2-1 Brentford

Buts : Garnacho (47e) Hojlund (62e) pour Man U // Pinnock (45e) pour Brentford

Newcastle 0-1 Brighton

But : Welbeck (35e) pour Brighton

Fulham 1-3 Aston Villa

Buts : Jimenez (5e) pour Fulham // Rogers (9e), Watkins (59e) et Diop CSC (69e) pour Villa

Southampton 2-3 Leicester

Buts : Archer (8e) et Aribo (28e) pour Southampton // Buonanotte (65e), Vardy (74e sp) et Ayew (98e) pour Leicester

Ipswich 0-2 Everton

Buts : Ndiaye (17e) et Keane (40e) pour Everton

