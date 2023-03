La famille Glazer ne serait plus encline à vendre Manchester United

Il y a de l’eau dans le Glaze.

Alors que les supporters de Manchester United réclament le départ de la famille Glazer, propriétaire du club depuis 2005 et représentée par les frères Avram et Joel, l’affaire se refroidit. En effet, si deux offres de rachat ont été officiellement formulées – par Sir Jim Ratcliffe, à la tête de l’OGC Nice, et le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, membre de la famille princière du Qatar -, les sommes transmises ont été jugées insuffisantes. Le board mancunien réclamerait près de 6 milliards de livres, et n’aurait reçu que des offres de 4,5.

Comme l’annonce Sky Sports, les deux frères, Avram et Joel, ne seraient donc plus du même avis que leurs quatre autres frères et sœurs, plus enclins à lâcher MU en dépit de ces « maigres » offres. Endetté à hauteur de 656 millions de livres, le club étudierait alors d’autres pistes pour une éventuelle vente nette. Afin de parvenir à ses fins, la famille Glazer mise sur le récent succès en Coupe de la Ligue, après six ans sans trophée, la sous-estimation de la valeur du club, et la plus-value potentielle à réaliser.

Alors, Ratcliffe qui disait en octobre que les Glazer ne voulaient pas vendre, vrai ou faux maintenant ?

