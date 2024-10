Selon Dimitri Payet, Antoine Griezmann rêve d’une pige à l’OM

Un passe dé’ comme il en a le secret aux dirigeants de l’OM.

Pleinement épanoui au Brésil, où il évolue depuis un peu plus d’un an à Vasco de Gama, en compagnie de Coutinho notamment, Dimitri Payet était l’invité de France Bleu Provence, ce mercredi. Et, interrogé sur l’ambiance du Vélodrome et ses coéquipiers ayant été le plus impressionnés par la chaleur de l’antre phocéen, le Réunionnais a livré une réponse étonnante.

« Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient de jouer dans ce Vélodrome. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… À chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux », a-t-il déclaré.

À défaut de l’équipe de France, on signe pour voir enfin Grizou en Ligue 1.

