Antoine Griezmann met fin à son histoire avec les Bleus

Grizou à conjuguer au passé.

C’est une surprise tombée un lundi matin, à trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps : Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale. Le numéro 7 des Bleus l’a annoncé sur ses réseaux sociaux : « C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. »

La fin d’une grande histoire qui aura duré un peu plus de dix ans, le temps de remporter une Coupe du monde, et de laisser filer deux autres sacres lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. Griezmann part avec dans ses valises 137 sélections, 44 buts et une régularité record avec un enchaînement de 84 rencontres d’affilée. L’attaquant de l’Atlético de Madrid semblait un peu moins à sa place ces derniers temps chez les Tricolores, après un Euro raté et aussi après avoir vu le brassard de capitaine lui échapper.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Dans la légende, Antoine.

Olivier Giroud espérait une meilleure fin avec l’équipe de France