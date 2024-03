Quand Payet offre des maillots à Emmanuel Macron et Lula

Le fameux trouple franco-brésilien.

Les photos d’Emmanuel Macron et Lula bras dessus bras dessous au pied des arbres de la forêt amazonienne ont beaucoup fait jaser. Mais le moment que les fans de foot retiendront de cette visite sera sûrement cette rencontre entre le président français, son homologue brésilien et Dimitri Payet. Ce dernier évolue à Vasco da Gama depuis l’été dernier, où il est devenu le chouchou des supporters du club carioca.

Payet presenteou Lula, presidente do Brasil, e Emmanuel Macron, presidente da França, com camisas do Vasco.

