Pas de premier titre pour Payet, qui laisse une D4 accéder à la finale du Carioca

Titulaire sur le flanc gauche de l’attaque de Vasco da Gama ce dimanche, Dimitri Payet n’a pu empêcher l’élimination de son équipe du championnat de l’État de Rio (1-0). L’humiliation est totale pour le Gigante da Colina, puisqu’au niveau national, Nova Iguaçu évolue en quatrième division. Sur le terrain, les pensionnaires de Série D n’ont jamais vraiment été mis en danger par le coéquipiers de « Payé », qui ont moins frappé au but que leurs adversaires du soir (13 tirs à 11).

Malgré un Maracanã acquis à leur cause, les Vascaínos ont été éteints par Nova Iguaçu, qui file en finale affronter Flamengo. Pas de premier trophée dans l’armoire de l’ancien Marseillais, qui nourrissait des espoirs pour ce championnat Carioca. Avec en prime, un chambrage personnalisé dans les vestiaires de l’équipe adverse (« E o Payet dá o cuzinho ») qu’on vous laisse traduire.

