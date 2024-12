Les Bleues résistent au Nigeria

France 2-1 Nigeria

Buts : Le Sommer (29e) & A. Majri (37e) pour les Bleues // Onumonu (45e+3) pour les Super Falcons

Expulsion : Ohale (90e+7) pour les Super Falcons

Encore en rodage avant la Ligue des nations, en février prochain, l’équipe de France de Laurent Bonadei s’est imposée face au Nigeria (2-1) dans un match amical relativement maîtrisé. Pour l’ouverture du score, Marie-Antoinette Katoto s’est illustrée par son altruisme en fixant parfaitement la défense adverse avant de servir Eugénie Le Sommer pour son 94e but en sélection (1-0, 29e). Concrétisant la domination des Bleues, Amel Majri a creusé l’écart du gauche (2-0, 37e) à la suite d’une action menée par Sandie Toletti, Katoto et Le Sommer.

Le retour au vestiaire n’a toutefois pas été celui espéré, puisque le Nigerie a réussi à marquer par l’intermédiaire d’Ifeoma Onumonu, attaquante de Montpellier, après un corner français et une contre-attaque très rapide des Super Falcons (2-1, 45e+3). La France n’a pas réussi à faire le break en deuxième période, malgré les occasions de Delphine Cascarino (46e), Naomie Feller (50e) et Melvine Malard (76e), et aurait même pu se faire égaliser sans le bel arrêt de Pauline Peyraud-Magnin sur une frappe de Sikiratu Isah (80e). L’expulsion d’Osinachi Ohale (90e+7) n’aura aucune incidence sur le score, mais suffira à faire pousser un bon ouf de soulagement.

Mardi, ce ne sera pas la même adversité, puisque c’est l’Espagne, championne du monde en titre, qui se déplace à Nice.

