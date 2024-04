On connaît les dernières qualifiées pour le tournoi olympique féminin

À vos marques, prêts, football.

Lors du tirage au sort de la composition des groupes pour le tournoi olympique féminin organisé en mars dernier, deux sélections n’étaient pas encore qualifiées. C’est désormais chose faite, puisque la Zambie et le Nigeria intègrent respectivement les groupes B et C, à la suite de leurs victoires respectives ce mardi contre le Maroc et l’Afrique du Sud.

🇫🇷🇨🇴🇨🇦🇳🇿 🇺🇸🇿🇲🇩🇪🇦🇺 🇪🇸🇯🇵🇳🇬🇧🇷 The #Paris2024 groups are officially locked in! 🔐 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 10, 2024

Troisièmes de la dernière CAN, les Copper Queens tombent dans le groupe de la mort aux côtés des Américaines, des championnes olympiques en titre allemandes et de l’Australie, co-hôte du dernier mondial. Le Nigeria hérite également d’un groupe relevé avec l’Espagne, championne du monde en titre, le Japon et le Brésil. De bon augure pour les Bleues qui pourraient affronter une des deux sélections africaines en quart de finale.

En attendant l’été, la France poursuit sa prépa au rendez-vous le plus important de son histoire.

