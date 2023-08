Mesuré à 111 km/h, le tir au but de Chloe Kelly contre le Nigeria explose les statistiques

Une frappe pour l’histoire.

#FIFAWWC | 👏 On revoit la balle de match de Chloe Kelly, qui offre la qualification aux Anglaises ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Les championnes d'Europe ont été bousculées par les Nigérianes, mais s'en sont sorties aux tirs au but (0-0, 4-2 aux t.a.b.). pic.twitter.com/6DZFsV283H — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2023

Le superbe tir au but de Chloe Kelly hier contre le Nigeria – qui a offert à l’Angleterre la qualification pour les quarts de finale du Mondial – est anthologique. Et pas seulement pour cette course d’élan sortie de nulle part. Kelly a en effet décoché un tir en pleine lucarne à 111 km/h, soit plus rapide que n’importe quel but inscrit en Premier League la saison passée.

Chloe Kelly’s winning penalty was the fastest shot recorded at #FIFAWWC at 110.79 km/h, as measured by the Connected Ball Technology inside the adidas Oceaunz official match ball. 🚀 pic.twitter.com/HqldrMDPPi — Attacking Third (@AttackingThird) August 7, 2023

Ainsi, l’attaquante de Manchester City fait mieux que le boulet de canon de Saïd Benrahma (West Ham) contre Crystal Palace, pion le plus décoiffant de PL la saison dernière (107,2 km/h).

En revanche, elle n’égale pas Taye Taiwo et ses 130 km/h.

Vainqueur du Nigeria aux tirs au but, l'Angleterre passe en quarts de finale