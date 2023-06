Manchester City aurait caché de l’argent d’un sponsor

Mystère et billets de banque.

Manchester City est au cœur d’une affaire de transferts d’argent par actions déguisées. De fait, les Citizens auraient reçu un total d’environ 35 millions d’euros, versés en deux fois, entre 2012 et 2013. C’est ce qui ressort, selon le Times, d’un rapport de l’UEFA produit en 2020 mais jamais diffusé depuis. Pour contourner les règles du fair-play financier, le propriétaire des Skyblues aurait voulu passer entre les mailles du filet en se faisant passer pour une entreprise des Émirats arabes unis. Cette manœuvre leur aurait permis de braver les limites, fixées par l’UEFA, des financements qu’un propriétaire peut insuffler dans son équipe. Une entreprise de télécommunications émiratie, Etisalat, dont l’État détient la majorité des actions, fait déjà l’objet d’une enquête.

🔺 NEW: A mystery figure from the United Arab Emirates paid Manchester City £30 million to cover sums that were supposed to have come from one of their main sponsors, a leaked Uefa report has revealedhttps://t.co/JHJdgkToeb

— Times Sport (@TimesSport) June 29, 2023