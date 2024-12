Coupe du monde des clubs 2025

Sondage : Êtes-vous excités par la prochaine Coupe du monde des clubs ?

SF le Vendredi 06 Décembre à 11:15 Article modifié le Vendredi 06 Décembre à 13:41

Le tirage au sort de la nouvelle Coupe du monde des clubs chère à Gianni Infantino et à la FIFA a eu lieu ce jeudi soir, et permet de se projeter plus concrètement sur la compétition attendue en juin et juillet prochains. Mais alors, êtes-vous séduits par ce nouveau format ou tout simplement lassés par cette surenchère de foot ?