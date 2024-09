Le Paris FC reprend une raclée et sort de la Ligue des champions féminine

Buts : Kelly (2e) et Shaw (31e SP, et 65e)

5-0 à l’aller, 3-0 au retour…

… Ce qui fait huit buts à rien, en cumulé. Face à Manchester City, au deuxième tour de la Ligue des champions féminine, le Paris FC n’a pas fait illusion. Après leur manita lors de la première manche, les Anglaises ont confirmé leur supériorité sans laisser la moindre place au suspense : dès la deuxième minute, Chloe Kelly a profité d’une énorme boulette défensive adverse pour ouvrir le score.

Puis Khadija Shaw s’est offert un doublé : la Jamaïcaine a d’abord trouvé le chemin des filets à la demi-heure de jeu, avant de transformer un penalty en milieu de seconde période. Comme leurs voisines de la capitale, les Françaises sont donc logiquement éliminées de la compétition.

Douloureux, tout de même.

