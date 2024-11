Arsenal tente de se faire pardonner après avoir délocalisé un match des féminines

Un stade, deux équipes.

Alors que les féminines d’Arsenal s’attendaient à disputer un match de gala contre le Bayern Munich en Ligue des champions à l’Emirates Stadium le 18 décembre, les dirigeants du club londonien ont finalement annoncé que la rencontre devait être déplacée au Meadow Park, l’enceinte habituelle des coéquipières de Beth Mead.

Des soucis de billetterie

La raison de cette délocalisation soudaine ? Un match de Carabao Cup pour la bande de Mikel Arteta contre Crystal Palace programmé à la même date. Priorité, donc, aux hommes. Seulement, 7500 billets avaient déjà été vendus pour Arsenal-Bayern, et il se trouve que le Meadow Park peut seulement accueillir 4500 spectateurs.

Selon le média britannique The Times, Arsenal a annoncé « en toute bonne foi » que les supporters ayant en leur possession un billet pour la rencontre face au Bayern bénéficieront d’un billet gratuit pour un futur match de Women’s Super League à l’Emirates. De plus, ils recevront une indemnisation complète et un accès prioritaire à la billetterie du Meadow Park pour une future rencontre.

Égalité pour tous.

