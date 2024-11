Deux matchs programmés le même soir à l’Emirates, Arsenal dans la panade

Who runs the world ? Dans le football, pas les girls.

Arsenal a annoncé il y a déjà plusieurs mois que l’équipe féminine jouerait son match de Ligue des champions contre le Bayern à l’Emirates Stadium le mercredi 18 décembre. Les billets sont même en vente depuis plusieurs semaines… mais la rencontre se jouera finalement ailleurs. Le quart de finale de League Cup opposant les Gunners à Crystal Palace a en effet été programmé le même jour.

We are liaising with UEFA and further details regarding our UWCL match against Bayern Munich will be announced in due course.

This is following the scheduling of the Carabao Cup quarter-final on December 18 at Emirates Stadium. pic.twitter.com/4Ulu7DS69w

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) November 6, 2024