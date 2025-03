Croatie-France : Dembélé en 10 face à la Croatie

Mais quelle surprise !

Pour le quart de finale aller de la Ligue des nations face à la Croatie, Didier Deschamps a pour une fois fait de vrais choix. Le sélectionneur positionne Ousmane Dembélé, dans la forme de sa vie, en numéro 10 à la pointe haute d’un losange. L’attaquant du PSG sera positionné derrière le duo d’attaque Kylian Mbappé-Randal Kolo Muani.

Mesdames, messieurs : votre première Équipe de France de 2025 💙 🔜🇭🇷🇫🇷, 20h45 sur TF1 📺#CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1O673IAoPi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 20, 2025

Le duo Konaté-Saliba dans l’axe

Pour ce qui est de la défense, Deschamps fait confiance à Mike Maignan dans les buts et à la paire Ibrahima Konaté et William Saliba en défense centrale. Sans surprise, les deux latéraux sont Jules Koundé et Lucas Digne tandis que le milieu de terrain sera animé par Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Face aux Bleus, les Vatreni se présentent avec l’inoxydable Luka Modrić, Joško Gvardiol, Andrej Kramarić, sans oublier le légendaire Ivan Perišić.

Excitant, non ?