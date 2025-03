Didier Deschamps : « Il y a eu beaucoup trop de déchet »

Gentil, le DD.

Après la débâcle de l’équipe de France face à la Croatie ce jeudi à Split lors du quart de finale aller de la Ligue des nations (2-0), Didier Deschamps n’a pas trop chargé ses joueurs au micro de TF1 : « On a fait une bonne entame, mais il y a eu des pertes de balles, des erreurs techniques, beaucoup trop de déchet. Dans les intentions, le groupe y était. Mais on a été un peu trop apathiques, il y a eu des glissades aussi, a analysé le sélectionneur des Bleus. La qualité de l’adversaire en face fait qu’on a été punis. J’aurais pu faire d’autres changements à la mi-temps aussi. Le constat est là. Même si on a eu peu de temps, avec de la fatigue, la préparation d’avant-match et le tout début étaient en adéquation. »

Tout va pour le mieux, donc.

Dayot Upamecano : « Dans les duels, on n’était pas là »